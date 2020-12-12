İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarının Türk karasularına bıraktığı, içinde 17 düzensiz göçmenin olduğu yarı batık haldeki can salının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımında Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis’e tepki gösteren Soylu, şu ifadeleri kullandı:

“Sahil Güvenlik unsurlarınız işkence ve insanlık dışı muamelede her geçen gün seviye atlıyor."

Sayın Bakan @nmitarakis

Sahil Güvenlik unsurlarınız işkence ve insanlık dışı muamelede her geçen gün seviye atlıyor.



Unsurlarınızın, Frontex’in suç ortağı olduğu ve AB’nin görmezden geldiği insanlık dışı uygulamalarını ve geri itmelerini izlemek için https://t.co/Uahys9S6Nt pic.twitter.com/OygfNLG9sr