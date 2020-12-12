CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen kongresinde konuştu. "Koronavirüs salgını bizlere dünya vatandaşı olduğumuzu bir kez daha kanıtladı" dedi. İnsan odaklı bakış açısının tüm dünyaya hakim olması gerektiğini söyledi.

Bulgaristan Türklerine seslenen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti;

Covid-19 salgını bizlere ayrı ülkelerde yaşayan ancak dünya vatandaşı olan bir topluluk olduğumuzu bir kez daha kanıtlamıştır. Demokratik enternasyonele ihtiyacımız var. Bu günler bu sözün anlamının belki de daha da iyi anlaşılmasına vesile oldu. Tüm demokratlar birleşmeli insan odaklı bakış açısı tüm dünyaya hakim olmalı. Bölgedeki soydaşlarımızla dayanışma içinde olacağız ve tüm bölge ülkeleri ile iyi komşuluk ilişkilerini sürdüreceğiz.