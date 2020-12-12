Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 16:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'den Arnavutluk ordusuna piyade tüfeği ve üniforma desteği
Türkiye, Arnavutluk ordusuna milli piyade tüfeği ve üniforma desteğinde bulundu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye ile Arnavutluk arasında imzalanan hibe anlaşması kapsamında, yerli ve milli imkanlarla üretilen, NATO'nun 42 testinden başarıyla geçen modern piyade tüfeği ile Arnavutluk Deniz Kuvvetleri personeli için gönderilen üniformalar Tiran'da yetkililere teslim edildi" bilgisi verildi.
Türkiye ile Arnavutluk arasında imzalanan hibe anlaşması kapsamında; yerli ve millî imkânlarla üretilen, NATO'nun 42 testinden başarıyla geçen Modern Piyade Tüfeği ile Arnavutluk Deniz Kuvvetleri personeli için gönderilen üniformalar Tiran’da yetkililere teslim edildi. pic.twitter.com/75aFHJo3Sa— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 12, 2020
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
Sıradaki Haber
İzmir’de 13 ayda 792 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz