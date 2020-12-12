Ünal’ın Twitter’dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Çile ve tefekkürden bilgeliğe uzanan bir yolcu.Hakikate talip bir mülksüz. Arafta yaşadı ve araftan seslendi. “En az tanıdığımızsa kendimiziz.” diyerek ışığı kendimize yöneltti. Doğu’nun ışığını keşfetti, kültürden irfana doğru kanatlandı. Cemil Meriç’in 104. doğum yılı kutlu olsun.”