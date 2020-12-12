Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 15:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal’dan Cemil Meriç paylaşımı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yazar, çevirmen ve düşünür Cemil Meriç’in 104. doğum yılını, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla kutladı.
Ünal’ın Twitter’dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
“Çile ve tefekkürden bilgeliğe uzanan bir yolcu.Hakikate talip bir mülksüz. Arafta yaşadı ve araftan seslendi. “En az tanıdığımızsa kendimiziz.” diyerek ışığı kendimize yöneltti. Doğu’nun ışığını keşfetti, kültürden irfana doğru kanatlandı. Cemil Meriç’in 104. doğum yılı kutlu olsun.”
Çile ve tefekkürden bilgeliğe uzanan bir yolcu.Hakikate talip bir mülksüz. Arafta yaşadı ve araftan seslendi. ”En az tanıdığımızsa kendimiziz.”diyerek ışığı kendimize yöneltti. Doğu’nun ışığını keşfetti,kültürden irfana doğru kanatlandı.Cemil Meriç’in 104. Doğum yılı kutlu olsun. pic.twitter.com/NRnhTLeAVx— Mahir Ünal
Etiketler: AK Parti
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