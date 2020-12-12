İran Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiir nedeniyle Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Örs'ü çağırmış ve kendisine sert kınama iletmişti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirin İran'ın toprak bütünlüğünü hedef aldığını iddia etmişti.

"İran’ın adı geçmemekte, ima da edilmemektedir"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yaptığı açıklamada, bazı İranlı siyasetçilere sert tepki gösterdi. Altun, şiir üzerinden yapay bir gerilim üretilmeye çalışıldığını açıkladı.

"Söz konusu şiirde, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgalinin, mağdur edilmiş bir halkta yarattığı hissiyat, duygulu bir şekilde dile getirilmekte ve hiçbir şekilde İran’ın adı geçmemekte, ima da edilmemektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, şanlı bir mücadele ile Karabağ’daki işgale son veren Azerbaycan’ın kazandığı tarihi zaferin coşkusuna ortak olmak maksadıyla bu dizelere konuşmasında yer vermiştir."

"Saldırgan ifadeleri kınıyoruz"

Altun, bugüne kadar işgalci konumda bulunan Ermenistan'ı sevindirecek tutum sergilenmesini anlamakta zorlandıklarını söyleyerek, "Komşu bir ülkenin bölge barışı ve istikrarı adına da yeni bir sayfa açılmasına vesile olan haklı zaferinin coşkusunu paylaşmak yerine, bir şiirin işaret ettiği anlam çarpıtılarak anlamsız bir gerilim oluşturulmaya çalışılmasını anlamakta zorlanıyoruz. Kasıtlı şekilde bağlamından koparılan bir şiir bahane edilerek Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik sarf edilen saldırgan ifadeleri kınıyoruz" dedi.

"Barış çabalarına zarar verici mahiyet taşıdığı ortadadır"

"Ne Türkiye’nin ne de bir başka ülkenin toprakları üzerinde bu şekilde hak iddia edilmesine asla müsamaha göstermeyiz" diyen İletişim Başkanı Altun, açıklamasında şunlara da yer verdi:

"İran’da mesnetsiz iddialarla Türkiye’yi hedef alan kampanyanın, İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cahromi tarafından “Safevi dönemi İran haritası” paylaşımıyla tarih olmuş bir devletin sınırlarının gündeme getirilmesine kadar vardırılmasının da bölgemizde yürütülen barış çabalarına ve kardeşlik hukukumuza zarar verici mahiyet taşıdığı ortadadır.

İran makamlarının ülkemize yönelttiği haksız suçlamalara güçlü tepkimiz ve İran makamlarının bundan sonra ülkemize yönelik yaklaşımında azami özen ve hassasiyeti göstermesine ilişkin beklentimiz, dün akşam Dışişleri Bakanlığımıza çağrılan İran’ın Ankara Büyükelçisinin dikkatine getirilmiş, İran tarafının tutumu protesto edilmiştir."

"İkili ilişkilerimize gölge düşürebilecek her türlü tutumdan kaçınılması önemli"

Altun, Türkiye’nin, İran’ın zor zamanlarında uluslararası baskıları da göğüslemek pahasına İran devletinin ve halkının yanında durarak kendilerine destek olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.

"Bölgemizin barış, istikrar, huzur ve güvenliğinin ülkelerimize büyük sorumluluklar yüklediği bir dönemde ikili ilişkilerimize gölge düşürebilecek her türlü tutum ve söylemden hassasiyetle kaçınılmasının son derece önemli olduğunu hatırlatıyoruz.

İran makamlarına, bu vehimli ruh halinden bir an önce kurtulmalarını, ortak tarihi geçmişimizden ve halklarımız arasındaki güçlü bağlardan husumet değil olumlu bir gündem yaratmak için yararlanmalarını tavsiye ediyoruz."