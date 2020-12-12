Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında görevli personelimiz ile Katar Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli personel 155/22 mm. fırtına obüs topçu atışları icra etti" ifadesine yer verildi.

Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında görevli personelimiz ile Katar Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli personel 155/22 mm. Fırtına Obüs Topçu Atışları icra etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/GERYltPYiq — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 12, 2020