Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 12:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
“Türk Fırtınası” Katar’da
Milli Savunma Bakanlığı, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığınca fırtına obüs topçu atışlarının gerçekleştiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında görevli personelimiz ile Katar Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli personel 155/22 mm. fırtına obüs topçu atışları icra etti" ifadesine yer verildi.
Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında görevli personelimiz ile Katar Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli personel 155/22 mm. Fırtına Obüs Topçu Atışları icra etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/GERYltPYiq— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 12, 2020
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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