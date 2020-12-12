Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Başkanlığın özellikle toplumun din konusunda aydınlatılması ve rehberlik yapılmasına ilişkin görevi olduğunu söyledi. Bünyamin Albayrak, COVID-19 ile mücadele sürecinde de ciddi gayretler gösterdiklerini söyledi.

Tedbirlere riayet etmenin kul hakkını barındırdığı anlatılıyor

Albayrak, bu süreçte öncelikle camilerde mesafe kuralına uyularak namaz kılınacak yerlerin belirlendiğini söyledi. Albayrak, camilerde alınan tedbirleri şöyle anlattı:

- Saflar arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olarak belirlendi.

- Vaaz ve irşat faaliyetlerinde insan sağlığının çok önemli olduğu anlatıldı.

- Tedbirlere riayet etmenin kul hakkını barındırdığı sıkça hatırlatıldı.

- Vatandaşlar seccadelerini kendileri getirdi.

- Müftülüklerce camilerde dezenfektan bulunduruldu.

- Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyuldu.

[Fotoğraf: AA]

Kur'an kursu eğitimleri uzaktan yapılıyor

Din görevlilerinin, tedbirlerin vatandaşlara anlatılması noktasında önemli bir görevi yerine getirdiğini anlatan Albayrak, camilerdeki panolara bilgilendirme afişlerinin asıldığını söyledi.

"Özellikle vaaz ve irşat faaliyetlerinin zamanlarını olabildiğince kısalttık. Cemaatimizin tesbihatını evlerinde yapmalarını, sünnet namazlarını evlerinde kılmalarını tavsiye ettik. Cemaatimiz cumanın farzından sonra ibadetlerinin geriye kalanına evlerinde devam ediyor. Ayrıca Kur'an kursu eğitimleri de uzaktan yapılıyor.

Başkanlığımızın, camiler ve cami merkezli üretilen bütün hizmetlerdeki ana gayesi COVID-19'un burada bir salgına dönüşmemesi. Ayrıca taziye ve cenaze işlemlerinde de müftülerimiz ile hocalarımızın rehberliği ve uyarmasıyla, vatandaşlarımızın taziyelerini uzaktan, telefon ve sosyal medya aracılığıyla yapmalarını sağlıyoruz."

"Cami merkezli salgın riski oluşmasının önüne geçildi"

Vatandaşların bilinçlenmesini sağladıklarını söyleyen Albayrak, "Camilerde cemaatimiz COVID-19 tedbirlerine en üst seviyede uyuyor. Diyanet İşleri Başkanlığınca alınan COVID-19 tedbirleri kapsamında camilerde temizlik, maske ve mesafe kuralına uyularak ibadet edilmesinin yanı sıra cemaatin de tedbirlere riayet etmesi dolayısıyla cami merkezli salgın riski oluşmasının önüne geçildi" dedi.