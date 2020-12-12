Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu milli tekvandocuları tebrik etti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Olimpik Kilo Kategorileri Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda madalya kazanan milli sporcuları kutladı.
Bakan Kasapoğlu, milliler için yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Avrupa Tekvando Birliği tarafından Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenen Olimpik Kilo Kategorileri Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcularımız bizleri mutlu eden derecelere imza attılar. Şampiyonada gümüş madalya kazanan Hatice Kübra İlgün ve Nafia Kuş ile bronz madalyanın sahibi olan İkra Kayır’ı tebrik ediyorum. Milli sporcularımıza önümüzdeki organizasyonlarda başarılar diliyorum."
Bakan @kasapoğlu; Olimpik Kilo Kategorileri Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda madalya kazanan milli sporcularımızı kutladı.— Gençlik ve Spor Bakanlığı
https://t.co/LaRIQSNQZI pic.twitter.com/RmxU723JlA
Son Haberler
- 12:33
- 12:16
- 12:10
- 12:29
- 11:58
Sıradaki Haber
Libya tezkeresi TBMM'de
Yükleniyor lütfen bekleyiniz