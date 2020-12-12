Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 11:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Haydar Aliyev’in ölüm yıl dönümü paylaşımı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan’ın kurucu lideri Haydar Aliyev’in ölümünün 17. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Haydar Aliyev’i rahmetle anan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay mesajında, “Azerbaycan’ın kurucu lideri Haydar Aliyev’i vefatının 17. yılında rahmetle anıyorum. Azerbaycan ordusunun merhum Aliyev’in vasiyetini yerine getirerek Karabağ’ı tekrar Azerbaycan kılmasının gururunu yaşıyoruz. İki devlet, tek millet olarak kardeşliğimizi ilelebet sürdüreceğiz” dedi.
Azerbaycan’ın kurucu lideri Haydar Aliyev’i vefatının 17. yılında rahmetle anıyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) December 12, 2020
Azerbaycan ordusunun merhum Aliyev’in vasiyetini yerine getirerek Karabağ’ı tekrar Azerbaycan kılmasının gururunu yaşıyoruz.#İkiDevletTekMillet olarak kardeşliğimizi ilelebet sürdüreceğiz. https://t.co/uQqDFO7N7a pic.twitter.com/QDaGt1Iply
Etiketler: Fuat Oktay Azerbaycan
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