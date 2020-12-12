FETÖ ankesör hattı soruşturmasının bilançosu: 20 bin 294 şüpheli, 7 bin 354'ü itirafçı.

TSK'ya sızmış deşifre edilmeyen örgüt üyelerini tespit çalışmaları sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi.

Geriye dönük TSK yapılanmasının temelleri de araştırılıyor. Bu kapsamda kuvvet komutanlıklarına talep gönderildi. 1977-1990 yılları arasında soruşturma geçirenlerin kayıtları istendi. Kayıtlara TRT Haber ulaştı.

FETÖ ile iltisaklı 515 şüpheli belirlendi

12 farklı askeri okul, toplam 27 klasör... Tutanaklar tek tek incelendi. FETÖ ile iltisaklı 515 şüpheli belirlendi. Aralarında 15 Temmuz darbe girişimine katılanlar da var.

Şüphelilerden 276'si askeri okullardan atıldı. Bunların içinden 63'ü kamu kurumlarında önemli noktalara yerleştirildi. 239 kişinin ise örgüt bağlantısı belirlendi. Ancak TSK'dan atılmadı, kritik görevlere getirildi.

Disiplin soruşturmaları da incelendi

1980-1990 yılları arası disiplin soruşturmaları da incelendi. FETÖ'nün sinsi yöntemleri belirlendi.

Örgütün askeri yapılanmasını okul öncesinden başlattığı anlaşıldı. Öğrenim döneminde eleman temin ettiği tespit edildi. Süreç içinde çok sayıda öğrenci deşifre oldu.

TSK içinde kripto yapı oluşturmak istedi

Örgüt bunun üzerine yöntem değişikliğine gitti. Gizli hücre şeklinde yapılanmaya başladı.

Peki, FETÖ ile bağlantısı tespit edilen öğrenciler TSK'dan neden atılmadı? Savcılığın tespitleri dikkat çekici. Örgüt, TSK içinde kripto yapı oluşturmak istedi.

Talimatlara uymayan öğrencileri okullardan atarak, diğerlerine gözdağı verdi. Kamu kurumlarına giren öğrencilere ise "şefkat tokadı atıldı" mesajını iletti.

Haber: Kemal Gümüş