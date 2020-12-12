Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 02:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Panamalı mevkidaşını yeni görevi dolayısıyla kutladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Panama'nın yeni Dışişleri Bakanı Erika Mouynes'i yeni görevinden dolayı tebrik etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Mouynes'le telefonda görüştü.
Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesi dolayısıyla Mouynes'i kutladı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu
Son Haberler
- 03:35
- 03:17
- 03:04
- 02:53
- 02:27
Sıradaki Haber
Bakan Koca vaka sayısının düştüğü 4 ili açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz