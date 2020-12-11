Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sadece ocak-kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrika üretime başladı. Milletimiz müsterih olsun; riskleri takip edecek, kırılganlıkları gidereceğiz. Ekonomi yönetimi olarak reformcu bir vizyonla, Türkiye'yi salgın sonrası dönemin kazananı haline getireceğiz."

"Türkiye'nin otomobili beyin göçünü teşvik ediyor"

"Türkiye'nin otomobili tersine beyin göçünü de ciddi manada teşvik ediyor. Küresel tecrübesi olan genç mühendislerimiz, yazılımcılarımız, yöneticilerimiz; yurt dışındaki işlerini bırakıp Türkiye'nin otomobili için vatanlarına döndüler."

"OSB sayısı 325'e ulaştı"

"2020 yılında kurulan 11 OSB ile toplam OSB sayısı 325'e, kredi desteği verdiğimiz sanayi sitesi sayısı ise 480'e ulaştı."

Ayrıntılar geliyor...