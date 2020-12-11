Ağır hasta sayısı 5 bin 952 oldu, son 24 saatte 5 bin 516 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 458 bin 109'a yükseldi.

"Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 5 bin 607 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı. Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız. Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Bu hepimizin ortak sorumluluğu."