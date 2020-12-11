Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 18:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Dönmez: AB'den hak ve hukuka uygun tavır bekliyoruz
[Fotoğraf: AA]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonuçlarına ilişkin, "AB'yi etki altına almaya çalışan ülkelerin haksız dayatmalarına karşı AB'den hak ve hukuka uygun bir tavır bekliyoruz" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye-AB ilişkileri bölgemizin huzur ve istikrarı için stratejik bir öneme sahip. Bugüne kadar pozitif gündem için her türlü iyi niyeti gösterdik. AB'yi etki altına almaya çalışan ülkelerin haksız dayatmalarına karşı AB’den hak ve hukuka uygun bir tavır bekliyoruz."
Türkiye-AB ilişkileri bölgemizin huzur ve istikrarı için stratejik bir öneme sahip.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) December 11, 2020
Bugüne kadar pozitif gündem için her türlü iyi niyeti gösterdik.
AB'yi etki altına almaya çalışan ülkelerin haksız dayatmalarına karşı AB’den hak ve hukuka uygun bir tavır bekliyoruz.
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