Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 17:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da yakalanan Iraklı 6 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edildi
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan Iraklı 11 şüpheliden 6'sı daha sınır dışı edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerin, savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi.
Zanlılardan 4'ünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ekipler, 4 Aralık'ta İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Iraklı 11 şüpheliyi gözaltına almış, şüphelilerden birini sınır dışı etmişti.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü
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