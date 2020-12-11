Kültür ve Turizm Bakanlığı Yunus Emre Enstitüsü, yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele sürecinde, müzisyenleri teşvik etmek amacıyla proje başlattı.

Bakanlığın müzik sektörü çalışanlarına yönelik destek projesi çağrısının başvuru detayları ve başvuru alacak dernek isimleri, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) internet sitesinde yayımlandı.

Son olarak, müzik sektörü çalışanları da destek ödemeleri kapsamına alındı.

Böylece yevmiye ücretiyle çalışan ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlarla diğer sanatçı ve sektör çalışanları desteklenecek.

Başvurular 16-25 Aralık tarihinde

Üretilen eserler ile dijital bir arşiv oluşturulacak. Proje desteği almaya hak kazanan başvuru sahiplerine Ocak 2021 tarihinden itibaren ödeme yapılmaya başlanacak.

Projeye başvurular, 16-25 Aralık tarihlerinde alınacak. Proje kapsamında sunulacak kayıt için net 1000 lira olmak üzere, açılması planlanan sonraki çağrı programlarına dahil olunması suretiyle en fazla 3 bin lira destek verilecek.