Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 14:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ege Denizi'nden saat 14.01'de 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre deprem Yunanistan'ın 50 km, Datça'nın ise 137 km açıklarında meydana geldi.
28 km derinlikte meydana gelen sartının büyüklüğü 4,0 olarak açıklandı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 11, 2020
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 50.51 km.Lasithi (Yunanistan), 137.22 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 11.12.2020, 14:01:10 TSİ
Enlem : 35.7720 N
Boylam : 26.3333 E
Derinlik : 28.04 km
Detay : https://t.co/wCvKr9xjTT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: AFAD Deprem Ege Denizi Yunanistan Son Dakika
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