Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 13:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Gaziantep'te FETÖ davasında yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya avukatı ile katılan tutuksuz sanık Ahmet Y., örgütün dershanesinde çalıştığını ancak herhangi bir terör faaliyetinin olmadığını, kullandığı ByLock programında da suç unsuru yazışmanın bulunmadığını öne sürerek beraatini istedi.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, örgüt elebaşının çağrısıyla Bank Asya'ya para yatırmak suretiyle örgüte destek sağladığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Y.'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
Son Haberler
- 13:58
- 13:54
- 13:43
- 13:47
- 13:34
Sıradaki Haber
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz