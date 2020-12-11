Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hakurk ve Avaşin bölgelerinde terör örgütü PKK'ya ait çok mühimmat ele geçirildi.

Operasyonda, komandolar tarafından ele geçirilen AT-4 tanksavar silahı, 6 antipersonel mayını, 14 roketatar, roket başlığı, 5 adet makineli tüfek, AT-5 güdümlü tanksavar silahı füze lançeri, çok namlulu roketatar, 88 doçka uçaksavar ve muhtelif yaşam malzemeleri imha edildi.

Komandoların, bölgede arama tarama faaliyetleri sürüyor.