Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde terör örgütü PKK'ya ait çok miktarda mühimmat ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hakurk ve Avaşin bölgelerinde terör örgütü PKK'ya ait çok mühimmat ele geçirildi.
Operasyonda, komandolar tarafından ele geçirilen AT-4 tanksavar silahı, 6 antipersonel mayını, 14 roketatar, roket başlığı, 5 adet makineli tüfek, AT-5 güdümlü tanksavar silahı füze lançeri, çok namlulu roketatar, 88 doçka uçaksavar ve muhtelif yaşam malzemeleri imha edildi.
Komandoların, bölgede arama tarama faaliyetleri sürüyor.
Irak kuzeyi Hakurk ve Avaşin bölgelerinde arama tarama faaliyeti icra eden Komandolarımız; bölücü terör örgütü PKK’ya ait; 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 6 adet antipersonel mayını ve 14 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ele geçirerek imha etti.https://t.co/jzC0uqRjkM#MSB #TSK pic.twitter.com/dj1EXLynXH— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 11, 2020
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