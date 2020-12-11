AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anadolu Yayıncılar Derneğince Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen "Anadolu Sohbetleri Gazetecilerle Buluşma" programına katıldı.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım öngören tedbir paketini yorumlayan Kurtulmuş, "Bunun uygulanmayacağını düşünüyorum" dedi. Kurtulmuş, "Yanlış uygulamalar NATO'nun gücünü zayıflatır" uyarısında bulundu:

"Orta Doğu'da bu kadar büyük sorun varken Türkiye'ye karşı yapılacak olan bir takım yanlış uygulamaların NATO'nun da gücünü zayıflatacak bir sonuç ortaya çıkaracağını bilmeleri gerekir"

"Aşı üzerinden siyaset yapılmamalı"

Kurtulmuş'un gündeminde aşı çalışmaları da vardı. Aşı yaptıracağını açıklayan Kurtulmuş, "Bu konu üzerinden siyaset yapılmamalı." dedi.

"Yani bu aşıların bilinen ispatlanmış yan etkisi yok. Benim burada üzüldüğüm nokta şu. Aşı üzerinden siyaset yapılmaması lazım. Bu konunun gündeme dahi gelmemesi lazım. Ben de aşı ile ilgili tartışmaları gereksiz ve lüzumsuz buluyorum. Aşı geldiği zaman sıra bize geldiği zaman biz de aşı oluruz."

Adaylık tartışması

Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışını da değerlendirdi. Millet İttifakı'nın temel konularda anlaşamadığını söyledi:

"PKK'nın Türkiye düşmanı bir terör örgütü olduğu konusunda CHP ile HDP aynı kanaatte midir? Türkiye'nin milli meselelerinde ortaya koymuş olduğu bu tutumlara karşı mesela İyi Parti ile HDP aynı kanaat içerisinde midir? "