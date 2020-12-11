Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 17:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
[Grafik: TRT Haber]
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 17.37'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı depremin merkez üssünü Balıkesir'in Susurluk ilçesi olarak açıkladı.
Saat 17.37'de meydana gelen deprem 7 kilometre derinlikte kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 11, 2020
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Susurluk (Balikesir)
Tarih-Saat : 11.12.2020, 17:37:49 TSİ
Enlem : 39.9901 N
Boylam : 28.1961 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/asqfjnLjRa@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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