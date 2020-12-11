Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 18:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu'dan KADES uygulamasına destek çağrısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadına Şiddete Karşı Destek Hattı (KADES) uygulamasının indirilme sayısının 979 bine ulaştığını belirterek, uygulamaya destek çağrısında bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Kadına Şiddete Karşı Destek Hattı (KADES) uygulamasının indirilme sayılarına ilişkin paylaşımda bulundu.
KADES uygulamasının indirilme sayısının 979 bin olduğunu ifade eden Soylu, "1 milyon indirme hedefimize 21 bin kaldı. Lütfen uygulamayı indirelim, çevremizdekilere indirtelim" açıklamasında bulundu.
Soylu, uygulamanın indirilebileceği, "https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.egm.kades" ile "https://apps.apple.com/tr/app/kades/id1360309770" adreslerini de paylaştı.
Etiketler: Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı KADES
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