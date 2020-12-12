Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Salgının dünya ile birlikte ülkemizi de etkilediği bir dönemde ne sağlık hizmetlerimizden ne de yatırımlarımızdan taviz veriyoruz. İnşallah vaka ve ağır hasta sayılarının hedeflediğimiz seviyelerin altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldırmaya başlayacağız. Bunun için 83 milyon hep birlikte TMM diye kısalttığımız temizlik, maske ve mesafe kurallarına sıkı bir şekilde uyulması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah vaka ve ağır hasta sayılarının hedeflediğimiz seviyelerin altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldırmaya başlayacağız. pic.twitter.com/5b57VAYqq0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 12, 2020

Milletimizin hiçbir ferdini salgın döneminde sahipsiz bırakmadık. Üretimi ve istihdamı sürdürmek için gereken her türlü tedbiri aldık, her desteği sağladık. Sosyal koruma kalkanı kapsamında kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği ve hane bazlı sosyal destek programı başlığı altında 45 milyar liralık bir kaynağı karşılıksız olarak milletimizin emrine sunduk. Böylece hiçbir vatandaşımızın işsiz ve aşsız kalmamasını temin etmeye çalıştık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız. pic.twitter.com/Qtb34cOBqE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 12, 2020

"Kiralarda düzenlemelere gidiyoruz"

Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık. Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız. Pek çok destek programını hayata geçirdik.

Aşı çalışmalarında gelinen seviye itibarıyla inşallah önümüzdeki döneme çok daha umutla bakıyoruz. Yerli aşımızın devreye gireceği tarihe kadar ihtiyacımız olan aşıların bağlantılarını büyük ölçüde tamamladık. Önümüzdeki bahar aylarından itibaren her şeyi salgın gerçeği çerçevesinde olabilecek en iyi seviyeye getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı çalışmalarında gelinen seviye itibarıyla inşallah önümüzdeki döneme çok daha umutlu bakıyoruz. Yerli aşımızın devreye gireceği tarihe kadar ihtiyacımız olan aşıların bağlantılarını büyük ölçüde tamamladık. pic.twitter.com/USYnbZZ4Ac — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 12, 2020

"Reformlarla ülkemizi ilk 10'a sokmayı hedefliyoruz"

Gelişmiş ülkelerin dahi başa çıkmakta zorlandığı böylesine kapsamlı bir sağlık ve ekonomi krizini hamdolsun herhangi bir yıkıma veya kitlesel sefalete meydan vermeden bugüne kadar getirdik. Çıkış yolunun yatırım, üretim, ihracat, istihdam olduğu inancıyla ülkemizi yeniden cazibe merkezi yapacak reformların hazırlıkları içindeyiz. Hukuki ve idari reformlarla ülkemizi yeniden yapılanan küresel, siyasi ve ekonomik düzende ilk 10'a sokmayı hedefliyoruz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkarak ülkemize yönelik tüm iç ve dış tehditleri boşa çıkartarak, demokrasimizi ve ekonomimizi güçlendirerek inşallah hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız.

"Barajlarımız yeniden suyla dolana kadar dikkatli hareket etmeliyiz"

Su hayattır ülkemiz zengin su kaynaklarına sahip olmadığı için imkanlarımızı en verimli şekilde kullanmamız şarttır. Oldukça kurak bir yıl geçiriyoruz. Yağış oranlarının neredeyse yarı yarıya azaldığı şu dönemde hep birlikte su tasarrufuna önem vermemiz gerekiyor. Salgın tehdidi sebebiyle temizlik amaçlı su kullanımında ciddi artış yaşandı. Kurumlar ve vatandaşlar olarak el ele vererek hem etkili hem tasarruflu bir su yönetimine ihtiyacımız bulunuyor. Tıpkı sağlıkta olduğu gibi su kaynaklarının değerlendirilmesi hususunda da böyle sıkıntılı dönemleri düşünerek çok ciddi yatırımlar yaptık. Son 18 yılda inşa ettiğimiz 585 baraj, 584 hidroelektrik santrali, 385 gölet, 1382 sulama tesisi, 247 içme suyu tesisi, 5 bine yakın taşkın koruma tesisiyle bu alanda adeta destan yazdık. Elimizdeki imkanları küçük tedbirlerle destekleyerek barajlarımız yeniden suyla dolana kadar dikkatli hareket etmeliyiz.

"50 bin konutu daha Gaziantep'e inşa ediyoruz"

Gaziantep ve Kilis arasındaki bölgeyi ülkemizin en önemli tarım üretim merkezlerinden biri haline dönüştürüyoruz. Halen ön hazırlıkları yürütülen 500 hektarlık bir alanda kurulacak lojistik köy projesiyle Gaziantep'e, Mersin ve İskenderun limanlarıyla irtibatlı bir kuru liman kazandıracağız." Kuzey Şehir Projesiyle adeta şehrimiz için yeni bir nefes kaynağı olacak 50 bin konutu daha Gaziantep'e inşa ediyoruz. AK Parti iktidarı demek hizmet iktidarı demektir.