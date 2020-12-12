Sağlık Bakanlığı 12 Aralıkkoronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 189 bin 65 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 29 bin 136. Bugünkü hasta sayısı 5203 kişi. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 20 bin 191.

Son 24 saatte 222 hasta vefat etti, 22 bin 191 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 20 milyon 898 bin 517, toplam hasta sayısı 1 milyon 809 bin 809, toplam vefat sayısı 16 bin 199, toplam ağır hasta sayısı 5961, hastalarda zatüre oranı %3.1, toplam iyileşen hasta sayısı ise 1 milyon 581 bin 565 oldu.