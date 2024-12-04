112 ekiplerinin zorlu kış koşulları mücadelesi

Çetin kış koşullarının hüküm sürdüğü, hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye düştüğü Bayburt'ta görev yapan sağlık çalışanları, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollara rağmen hastalara yetişmek için büyük gayret gösteriyor.

Gelen çağrılar üzerine gerekli koordinasyonun ardından yola koyulan ekipler, yolun kapandığı noktada paletli ambulans ile kar engelini aşıp, köy veya mezraya ulaşıp, hastaya ilk müdahaleyi yapıyor.

Zamanla yarışan ekipler, hasta ve hamilelerin güvenle ambulansa naklini gerçekleştirerek hastaneye ulaşmasını sağlıyor. Ekiplerin bu zorlu mesaisi kimi zaman saatlerce sürebiliyor.

[Fotoğraf: AA]

Bayburt 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde hastalara kar kış demeden hizmet sunuyor.

İl Ambulans Servisi Başhekimi Leyla Yolcu, Sağlık Bakanlığının desteğiyle tam donanımlı araçlara sahip olduklarını söyledi.

Acil sağlık ekiplerinin zorlu iklim koşullarında halka kesintisiz hizmet verdiğini belirten Yolcu, hizmet kalitesi ve devamlılığın özverili ve kaliteli bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Başhekimlik çatısı altında doktor, tıp teknisyeni, acil tıp teknikeri, toplum sağlığı teknisyeni ve sürücü olmak üzere toplam 150 personel ile kesintisiz sağlık hizmeti sunabilmek için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getiren Yolcu, "İl envanterimizde 3'ü paletli, biri motosiklet, biri obez ve yoğun bakım ambulansı olmak üzere toplam 27 kara ambulansı, 6 UMKE aracımız var. 7 adet de diğer birimlere verilen ambulanslar olmak üzere toplamda 40 ambulans hizmet etmektedir" diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutlayan Yolcu, "Birlikte görev yapmakta olduğum tüm 112 personelinin haftasını en içten dileklerimle kutluyor, özverili ve başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Şu ana kadar ulaşamadığımız herhangi bir vakamız yok"

Demirözü ilçesinde görev yapan acil tıp teknisyeni Mustafa Ayhan da çetin kış şartlarının yaşandığı bölgede zaman zaman zorluklar yaşandığını ancak bunun sağlık hizmetini vatandaşa ulaştırmak için engel olmadığını söyledi.

Paletli ambulansla zorlu kış şartlarını aşarak hastalara ulaştıklarını belirten Ayhan, "Son bir haftada yoğun kar yağışı yaşandı. Diğer yıllara göre daha zorlu geçti lakin üstesinden geldik. Şu ana kadar ulaşamadığımız herhangi bir vakamız yok. Zamanında hizmet veremediğimiz hastamız yok. Herhangi bir aksaklığa mahal vermedik. Özellikle bu zor koşullarda insan hayatına dokunmanın verdiği büyük mutluluğu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Acil tıp teknisyeni Kübra Akay ise kışın zorlu şartlarda görev yapmalarına rağmen 112'ye düşen bütün vakalara anında cevap verdiklerini anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Görevini yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Akay, "Ulaşımın mümkün olmadığı en uç noktalarda bile hastalarımızın yardımına gidebildiğimiz için çok mutluyuz. Paletli ambulansla ulaşımın zor, kar yağışının yoğun olduğu yerlere gittiğimiz zaman hasta ve yakınları 'siz buraya nasıl geldiniz' şeklinde bir şaşkınlık yaşıyor. Onların devletimize duyduğu güven ve minneti görünce bizler de gururlanıyoruz" diye konuştu.

Ambulans şoförü Süha Keskinoğlu, son bir haftada yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşılması güç yerlere paletli ambulans sayesinde gidebildiklerini belirtti.

Paletli ambulansın normal ambulansa göre kullanımının daha zor olduğunu vurgulayan Keskinoğlu, hastalara ulaşabilmenin büyük mutluluk verdiğini söyledi.