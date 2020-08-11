Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 61 bin 716 test yapıldı. Bu kapsamda 1183 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1185 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 5 milyon 387 bin 751, toplam vaka sayısı 243 bin 180, toplam vefat sayısı 5 bin 873, toplam ağır hasta sayısı 617 , hastalarda zatüre oranı %8.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 226 bin 155 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Son 3 gündür HASTANEYE YATIŞLARDA %32 AZALMA var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa." dedi.