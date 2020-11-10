10 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanlığı, 10 Kasım koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 2529 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 10 Kasım koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 10 Kasım koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 146 bin 198 test yapıldı. Bu kapsamda 2529 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 2047.
Son 24 saatte 87 hasta vefat etti, 2215 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 15 milyon 419 bin 420, toplam vaka sayısı 399 bin 360, toplam vefat sayısı 11 bin 59, toplam ağır hasta sayısı 3001, hastalarda zatüre oranı %4.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 342 bin 501 oldu.
Bugün tespit edilen 2.529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız. Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 10, 2020