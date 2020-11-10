Sağlık Bakanlığı 10 Kasım koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 146 bin 198 test yapıldı. Bu kapsamda 2529 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 2047.

Son 24 saatte 87 hasta vefat etti, 2215 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 15 milyon 419 bin 420, toplam vaka sayısı 399 bin 360, toplam vefat sayısı 11 bin 59, toplam ağır hasta sayısı 3001, hastalarda zatüre oranı %4.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 342 bin 501 oldu.