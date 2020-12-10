Sağlık Bakanlığı 10 Aralıkkoronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 206 bin 202 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 30 bin 424. Bugünkü hasta sayısı ise 5918 kişi. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 5232.

Son 24 saatte 220 hasta vefat etti, 5232 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 20 milyon 500 bin 579, toplam vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567, toplam vefat sayısı 15 bin 751, toplam ağır hasta sayısı 5943, hastalarda zatüre oranı %3.1, toplam iyileşen hasta sayısı ise 452 bin 593 oldu.