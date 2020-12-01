Sağlık Bakanlığı 1 Aralıkkoronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 180 bin 312 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 30 bin 110. Bugünkü hasta sayısı ise 6101 kişi. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 4593.

Son 24 saatte 190 hasta vefat etti, 4593 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 18 milyon 772 bin 604, toplam hasta sayısı 506 bin 966, toplam vefat sayısı 13 bin 936, toplam ağır hasta sayısı 5303, hastalarda zatüre oranı %3.3, toplam iyileşen hasta sayısı ise 409 bin 320 oldu.