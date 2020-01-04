Bir dönem sevenlerin birbirine, anaların kuzularına kavuştuğu adresti tarihi Ankara Garı.

Kimisi vatan görevine uğurlandı, kimisi aldı tahta bavulunu hayallerinin peşinden gitti, kimisi de yeni hayallerle Ankara'ya geldi.

Ankara, Cumhuriyet öncesinde de Anadolu’nun önemli şehirleri arasındaydı. Anadolu-Bağdat demir yolu hattı, 1892 yılının sonunda Ankara’ya da geldi. O günler kentte heyecanla karşılandı. Küçük gar binasının açılışı şerefine, gara çıkan cadde ve sokaklar süslendi. Hatta tören için Macaristan’dan bir orkestra getirildi.

Açılışı yapılan küçük istasyon binası, Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı yönettiği “Direksiyon Binası” olarak tarihe geçti.

[Fotoğraf: AA]

Küçük gar binasında yaşananlar

Büyük Millet Meclisinin açılışı nedeniyle Atatürk, “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” sözünü ilk kez bu binada söyledi.

İnönü ve Sakarya zaferlerinin genel harekat planları bu binada hazırlandı. Beypazarı ve Havalisi isyanlarının bastırılması bu binadan yönetildi. 20 Ekim 1921’de Fransız Devleti ile TBMM hükümetinin yaptığı Ankara Anlaşması’nın müzakeresi bu binada yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

4 Haziran 1930 - 29 Mart 1931 tarihleri arasında, Türk Tarih Kurumunun ilk adımlarını atan Türk Tarih Heyeti burada toplandı.

23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisinin açılışının her yıl Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanması, aynı günün akşamı bu binada kararlaştırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye’nin başkentine yakışacak modern bir gar binası

Cumhuriyetin ilk yıllarında Ankara’nın görkemli bir başkent olması için çalışmalar yapılıyordu. Kurtuluş Savaşı kararlarının alındığı küçük gar binası, ilerleyen yıllarda yerini Türkiye’nin başkentine yakışacak modern bir gar binasına bıraktı.

Genç mimar Şekip Akalın’ın tasarladığı Ankara Gar binası 30 Ekim 1937’de hizmete açıldı.

[Fotoğraf: AA]

Tarihi gar binasının içerisinde, Atatürk Konutu ve Demiryolları Müzesi gibi bölümler bulunuyor. Müzenin içerisinde, İbrahim Çallı’nın resmettiği savaşta kağnı taşıyan kadın tablosu da var.

Gar binası, 82 yıldır hizmet verdiği başkentte birçok anıya tanık oldu, olmaya da devam edecek.

Haber: Gülçin Sakarya

Kamera: Bertuğ Ulukan

Kurgu: Metin Arı