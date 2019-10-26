Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen 24'üncü Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda ödüler açıklandı.

TRT Haber Editörü Ümit Yalman'ın da yer aldığı jüri, Antalya Manavgat'ta toplandı.

Yılın Haber Görüntüsü, Yılın Özel Haberi, Yılın Röportaj Haberi, Yılın Spor Haberi ve Yılın Serbest Haberi dallarında yarışmaya katılan 72 görüntü değerlendirildi.

Bu yıl yarışmacılara, 5 ana kategori dışında, 3 özel ödül ile 2 de mansiyon ödülü verildi.

Jüri, Yılın En İyi Haber Görüntüsü kategorisindeki ödülleri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yaparken hedef alınan Anadolu Ajansı mensuplarına verdi.

TRT Haber "Yılın Röportaj Haberi" dalında ödül kazandı

Yarışmada, "Usta" isimli haber ile TRT Haber'den Seyit Taşdelen ve Hakan Aslan "Yılın Röportaj Haberi" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda, bu yıl hayatını kaybeden iki kameraman adına "özel ödül" kategorileri açıldı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, "Abdülkadir Nişancı özel ödülü hayatını görevi başında kaybeden AA muhabiri ve kameramanı onun adına vereceğiz. Onun adını yaşatmak için diğeri de usta haber kamaramanı Ersin Çakır adına özel ödül vereceğiz. Bunlar bizim değerlerimiz." dedi.

Haber Kameramanı Abdülkadir Nişancı Özel Ödülüne Antarktika adlı haber ile Anadolu Ajansı'ndan Servet Ülkü, Usta Haber Kameramanı Ersin Çakır Özel Ödülüne ise, Gece Haberlerinin Görünmeyen Kahramanları adlı haberle yine Anadolu Ajansı'ndan Kenan Yeşilyurt layık görüldü.

Yarışmada dereceye giren gazetecilerin ödülleri, daha sonra düzenlenecek törende verilecek.

Kaynak: TRT Haber, AA