Alman IPTV platformu waiputv, en kapsamlı Türk Paketi’ni müşterilerinin hizmetine sundu.

Yeni platformda 25’i HD Kalitesi’nde 30 Türk kanalı var. Bunlardan 9'u da TRT kanalları.

Yeni platformda evin tüm odalarında kablosuz internet ile televizyon izleme olanağı sağlanıyor.

Türk kanalları yolda, evde, restoranda, akıllı telefon, tablet ya da dizüstü bilgisayarlarla izlenebilecek.

Müşteriler, internetteki yoğunluktan etkilenmeden yayınlara ulaşabilecek.

Bir abonelik ile aynı anda 4 kullanıcı, ayrı yerlerde ve farklı cihazlarla Türk kanallarını izleyebilecek.

800 bin Türk haneye ulaşılması hedefleniyor.

Şirket yöneticileri, Türk kanalları paketini, 2020 yılında diğer Avrupa ülkelerinde de hizmete sunmayı planlıyor.

Kaynak: TRT Haber