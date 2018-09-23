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Zeki Müren'in Bodrum'da müzeye dönüştürülen evinde mevlit okutuldu

Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren için ölümünün 22. yılında, son yıllarını geçirdiği ve ölümünden sonra müze olarak düzenlenen evinde mevlit okutuldu.

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Zeki Mürenin Bodrumda müzeye dönüştürülen evinde mevlit okutuldu

TSK Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) Zeki Müren'in Bodrum'da müzeye çevrilen evinde ortaklaşa verdiği mevlide vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gül suyu, lokum ve lokma ikram edildi

Mevlidin ardından katılımcılara gül suyu ve lokum ikram edildi, müze önünde kurulan tezgahta döktürülen lokmalar dağıtıldı.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Zeki Müren'i dualarla andıklarını söyledi.

Zeki Müren'in, milletin "Sanat Güneşi" unvanını verdiği çok muhteşem bir sanatçı olduğunu belirten Bekir Yılmaz, "Büyük bir hayırseverdi. Bodrum'u çok seviyordu ve ilçenin tanıtımına önemli katkıları oldu" dedi.

Mal varlığını TEV ve TSK Mehmetçik Vakfı'na bağışlamıştı

TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü emekli Tümgeneral Yaşar Bal ise, sanatçının mal varlığını TEV ve TSK Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını anımsattı.

Zeki Müren'in yaptığı bağışla güçlerine güç kattığını ifade eden emekli Tümgeneral Bal, sanatçının yaptığı bağışlarla şehit ve gazi ailelerine destek olduklarına dikkat çekti.

TEV Genel Müdürü Yıldız Günay da, sanatçının vefatından bugüne kadar geçen zamanda farklı illerden öğrencilere 3 bine yakın burs verildiğini belirtti. 

Yıldız Günay, en büyük amaçlarının Zeki Müren'in vasiyetini yerine getirmek olduğunu vurguladı.

Zeki Müren'in Bodrum'da müze olarak hizmet veren iki katlı evini ziyaret edenler, sanatçının eşyalarını ilgiyle inceledi.

Zeki Müren'i anmaya giden vatandaşlar, müzede hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Kaynak: AA

Etiketler: zeki müren, ölüm yıl dönümü, mevlit, dua, bodrum
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