Zeka oyunları severler için TRT Bil Bakalım'dan "Satranç" etkinliği

TRT Bil Bakalım, “Satranç” etkinliği ile kullanıcıların satranç yeteneklerini ve strateji bilgilerini test etmek amacıyla mobil zeka oyunu severlerin karşısına çıkıyor.

“Satranç” etkinliği her yaşa uygun 50 sorudan oluşuyor ve satranç severler için sınırlı bir süreyle kullanıcıları ile buluşuyor.

Zeka oyunları hayranları bu etkinlikte buluşuyor

“Satranç” etkinliğinde satranç hakkında teknik bilgilerden, taşların isimlerine, satranç ustalarından, stratejik hamlelere ve satranç benzeri oyunlara kadar ilgi çekici pek çok soru bulunmaktadır. Etkinlik sırasında kullanıcının karşısına çıkacak bilgi kartları ise satranç hakkında yepyeni bilgiler öğrenmeye teşvik etmektedir.

Zeka oyunları seven her yaşa ve her seviyeye uygun eğitici sorular

Soruları tamamlayan ve etkinliği bitiren her kullanıcı “satranç” etkinliğine mahsus bir “rozet” kazanmaktadır ve bu rozeti profilinde görüntüleyebilecektir. Sınırlı süreli olarak açılmış olan bu özel etkinlik hem eğlenmeyi hem öğrenmeyi bir arada sunuyor!

Akıllı telefonlara ve tabletlere indirilebilen “TRT Bil Bakalım” uygulaması güncel, bilgilendirici ve eğlenceli etkinliği ile satranç severleri bekliyor.

Bilgi yarışmaları içerisinde en sevilen mobil oyun: TRT Bil Bakalım

TRT’nin dijital bilgi yarışması “Bil Bakalım” "Coğrafya", "Bilim", "Tarih", "Spor", "Genel Kültür", "Sinema TV" ve "Sanat" gibi ana başlıklar ile çeşitli alt kategorilerle kullanıcılara ücretsiz ve reklamsız bilgi yarışması oynama imkanı veriyor. Yayınlandığı günden bu yana 5 milyon üzeri indirmeye ulaşan uygulama her hafta güncellenen etkinlikler ve taze kategoriler ile kendini yenilemeye devam ediyor.

İster tek başına ister karşılıklı oynama imkanı

Kullanıcıların bireysel olarak oynayabilecekleri “tek başına”, rastgele veya tanıdıklarıyla yarışabilecekleri “karşılıklı” oyun modları ile ülke ve dünya gündemine göre sürekli güncellenen farklı kategorilerin yer aldığı “etkinlikler” modları yer alıyor. Aile ve arkadaşları ile kaliteli zaman geçirirken eğlenmek isteyenlerin adresi yine TRT Bil Bakalım olmaya devam ediyor.

Kullanıcıların aynı anda hem eğlenip hem öğrendiği uygulamada daha çok bildikçe en üste çıkılabilen bir liderlik tablosu bulunuyor. Daha çok bildikçe kazanılacak ünvanlar, rozetler ve birbirinden güzel çerçevelerle eğlencenin tadını çıkarmak kalıyor. Usta, şampiyon, araştırmacı, aydın, entelektüel, haritacı, tarihçi, okur, sanatçı gibi ünvanlarla kullanıcılar profilini taçlandırabiliyor.

TRT Bil Bakalım'da oyuncu kendi oyununu kurup, dilediği kişiye davet gönderebiliyor, isterse 10 kişilik oyun oluşturup arkadaşlarıyla rekabet edebiliyor. TRT Bil Bakalım'ı diğer oyunlardan ayıran en önemli özelliği ise tamamen ücretsiz ve reklamsız olması. Kullanıcılar bu eğitici çevrim içi oyunun hiçbir aşamasında reklam veya ödeme ile karşılaşmadan kesintisiz eğlencenin tadını çıkarıyor.

TRT Bil Bakalım, Android ve iOS marketlerden indirilebiliyor. Bil Bakalım uygulamasını indirmek için tıklayın.