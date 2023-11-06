2. Kocaeli Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle 2. Kocaeli Film Festivali gerçekleştirildi.

İzmit ilçesinde yer alan Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından klarnet sanatçısı Türkan Kandıralı sahne aldı.

Filmler seyirciyle buluşurken, 4 ana kategoride ödüller sahiplerini buldu.

En iyi kısa film kategorisinde yönetmenliğini Ali Rıza Bayazıt'ın yaptığı "Temaül", en iyi öğrenci film kategorisinde Can Baran'ın yönetmenliğini yaptığı "Apartman Boşluğu", en iyi animasyon kategorisinde yönetmenliğini Selçuk Ören'in yaptığı "Labirent" isimli film birinci oldu.

En iyi uzun metraj belgesel kategorisinde yönetmen Fırat Özler'in ‘Kavur’ ile yönetmen Önder Esmer'in ‘Aşk, Ateş ve Anarşi Günleri’ filmi birinciliği paylaştı.

Türkiye’de bir ilk olarak Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla en iyi öğrenci filmleri kategorisinin sonuçları belirlendi.

Aydın Sigalı’ya "Sanata Emek" ödülü, Nazlı Tosunoğlu ile Bülent Emin Yarar’a "Sinema Emek" ödülü, Gökhan Mete ve Ayşe Kökçü’ye "Yaşam Boyu Onur" ödülü verildi. "Uzun Metraj Yılın Kadın Oyuncusu" ödülünün sahibi Hazar Ergüçlü, "Uzun Metraj Yılın Erkek Oyuncusu" ödülünün sahibi ise Barış Falay oldu. Ahmet Kaynak'a "Kısa Film Dalı En İyi Erkek" ödülü, Güliz Gençoğlu’na da "Kısa Film Dalı En İyi Kadın Oyuncu" ödülü verildi.