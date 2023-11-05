Humanitarian Film Festival ödülleri sahiplerini buldu

İnsan odaklı çalışan TRT World Citizen tarafından düzenlenen Humanitarian Film Festival - yani İnsani Film Festivali bu yıl 5. kez düzenlendi.

Tüm dünya vatandaşlarına rehberlik ve iz bırakmak hedefi ile yola çıkıldı.

Finale kalan filmler, sinema endüstrisinin önemli isimlerinden oluşan uluslararası jüri tarafından değerlendirildi. Festivalin jüri başkanlığını ise "Tabutta Röveşata" ve "Nokta" gibi ödüllü filmlerin yönetmeni Derviş Zaim üstlendi.

Festival kapsamında oyunculuk atölyesi, jüri üyelerinin katılımı ile film yapımcılığı üzerine söyleşi ve film gösterimleri de düzenlendi.

Festivalde En İyi ilk 3 film ile İklim Farkındalığı Özel Ödülü sahiplerini buldu.

Kazananlar ödüllerini İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın elinden aldı.