TRT World İnsani Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

TRT'nin 5. kez düzenlediği TRT World Citizen Humanitarian Film Festivali yani İnsani Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

'Çaresizlik içindeki milyonlarca insana, sanatın gücüyle dikkat çekiliyor'

Törende konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, çaresizlik içindeki milyonlarca insana, sanatın gücüyle dikkat çekildiğini söyledi. Altun, festivalin, TRT’nin “Özü sözü insan” anlayışıyla yürüttüğü yayın politikasının en önemli göstergesi olduğunu vurguladı.

"Tüm dünyanın ekonomik krizler, salgınlar, kıtlık, iklim değişikliği ve süregiden çatışmalar nedeniyle son derece kritik bir eşikten geçtiği günümüzde, acı ve çaresizlik içindeki milyonlarca insana, sanatın gücüyle dikkat çeken bu festivali son derece kıymetli buluyorum.”

Altun'dan TRT'ye teşekkür

Fahrettin Altun, Türkiye'nin küresel meselelerde insani boyuta büyük önem verdiğine değindi. TRT’nin bu yöndeki katkısının önemli olduğunu belirterek, TRT yönetimine teşekkür etti.

”Ülkemizin küresel barış ve istikrar için sorumluluk almaktan asla kaçınmayan anlayışını ve bu konudaki hassasiyetlerini, kamu yayıncımız TRT'nin, kendi faaliyet sahasına başarıyla taşıması bizler için son derece memnuniyet vericidir. TRT World Citizen Humanitarian Film Festivali de Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetinin kurumsal tezahürlerinden birisi olarak okunmalıdır.”

"Yayıncılıkta insanı merkeze alıyoruz"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da “Feryatları duyulmayan insanların hikayesini duyurmak zorundayız. Bugün sizleri, insani, vicdani ve ahlaki sesin tüm dünya için yükseldiği bu kadim topraklarda, Türkiye’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

Mehmet Zahid Sobacı, TRT'nin ev sahipliğinde düzenlenen film festivalinin öneminden bahsetti.

"On yıllardır, hayali kahramanlar, sözde haklılıklar ve birtakım kavramlar tek merkezden üretildi; bir evrensel değerler setiymişçesine karşımıza koyuldu. Şimdi dünyanın zihnindeki ablukayı kaldırma zamanıdır. Ve burada iş bizlere, sizlere düşüyor. Türkiye’nin kamu yayıncısı olarak, tüm tv ve radyo kanallarımız, dijital haber platformlarımız, mobil uygulamalarımız, uluslararası dijital platformumuz “tabii” ve etkinliklerimizde, insanı merkeze alan bir anlayış benimsiyoruz."

"Eserinizi paylaştığınız yer, insani gayretiyle nam salmış Türkiye"

Sobacı, katılımcılara TRT’nin yayıncılık pozisyonunu anlattı.

"Bu bağlamda, Humanitarian Film Festival, dünyanın vicdani sesi olan Türkiye’de gerçekleştirmekten ve insani meselelere odaklanan sizleri ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduğumu tekraren belirtmek isterim. Bilin ki, eserlerinizi paylaştığınız yer, insani gayretleriyle nam salmış Türkiye’dir. Bir hafta önce Cumhuriyet'inin 100. yılını kutlamış; 1000 yıldır bu coğrafyada esenlik için çaba sarf etmiş; gücünü, teknolojisini, iradesini hep mazlumdan yana kullanmış bir ülkedesiniz."

Birçok ülkeden 370'i aşkın film başvurdu

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, etkinliğe dair bilgi verdi.

"TRT’nin sosyal sorumluluk projelerini yürüten TRT World Citizen’ın bir girişimi olan festivalimize bu yıl, Türkiye, İspanya, Amerika, Fransa, Hindistan, Nijerya, Kırgızistan, Pakistan, Macaristan ve Filistin gibi birçok farklı ülkeden 370’ten fazla film başvurdu."

"İsrail, Gazze halkına yönelik topyekûn katliam gerçekleştiriyor"

Sobacı’nın gündeminde Gazze’deki insani dram ve İsrail vahşeti vardı.

"İsrail 7 Ekim’den beri Gazze halkına yönelik topyekûn bir katliam gerçekleştiriyor. Bebek, çocuk, kadın, hasta tanımaksızın; hastaneleri, kutsal mekanları, okulları, mülteci kamplarını yerle bir ederek insanlık suçu işliyor. Şunu açıkça ifade etmeliyim ki, zulümden yana tavır alan ülkelerin arkasına saklandıkları kavramlardan kan damlıyor. Batı, Gazze için sokaklara dökülen vicdanlı vatandaşlarını engellemeye, susturmaya çalışırken; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, meydanlarda milletiyle birlikte adaleti haykırıyor, barışın tesisi için tüm enstrümanlarla mücadele veriyor ve duruşuyla insanlığın onurunu koruyor."

Birincilik ödülünü Macaristan'dan Akos Kovacs kazandı

Festivalde dereceye girenlere ödülleri İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile TRT yönetimi tarafından verildi.

Birincilik ödülünü Macaristan’dan Akos Kovacs kazanırken, İran’dan Alireza Kazemipour ikinci, Kosova’da Samir Karahoda üçüncü oldu.

[Filistinli yönetmen Ahmad Saleh'in katılamadığı için video mesaj gönderdi.]

Filistinli yönetmen ödül almaya gelemedi

Ayrıca “iklim farkındalığı" ve TRT Özel Ödülü de takdim edildi.

TRT Özel Ödülü; dünyanın kanayan yarası Gazze için verildi. Ödülü, Filistinli yönetmen Ahmed Salih almaya hak kazanırken, yönetmen törene katılamadı.