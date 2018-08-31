Zaviyenin 700 yıllık kültürel mirası yaşatılıyor

Ahi Evran-ı Veli'nin 1300'lü yıllarda yaptırdığı, yüzyıllar boyunca kimsesizler için aşhane, çilehane ve tasavvuf sohbetleri mekanı olarak hizmet veren zaviye, bugün Ahi Evran-ı Veli Camii ve Türbesi adıyla yaşatılıyor.

Giriş kısmında Fatih Sultan Mehmet'in, iç kısmında ise 2. Mahmut'un tuğralarının orijinal halleriyle muhafaza edildiği camide, Ahi Evran-ı Veli'nin türbesi ile 6 yakının mezarları yer alıyor.

Türkiye'nin birçok yerinden başta esnaf teşkilatları olmak üzere sürekli ziyaretçilerin bulunduğu camide Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü bilgilendirme çalışmaları yapıyor.

"Ahi Evran Külliyesi Projesi"

Kırşehir Belediyesi, Ahi Evran-ı Veli'nin mirasını devam ettirmek ve vasiyetini yerine getirmek için caminin ve türbenin de içinde bulunduğu alanda "Ahi Evran Külliyesi Projesi" başlattı. Zanaatkarlar Çarşısı, Ahi Kütüphanesi, Ahilik Haftası Kutlamaları Meydanı, Ahilik Araştırma Merkezi gibi birçok mekanın yer aldığı projenin 1. etabı bitirildi, 2. etap çalışmaları ise devam ediyor.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Eyüp Temur, 1300'lü yıllarda yaptırılan zaviyede Ahi Evran-ı Veli'nin gündüz vakitlerinde esnafı eğitirken geceleri de tasavvuf dersleri verdiğini söyledi.

Şimdilerde cami olarak kullanılan zaviyenin 2014 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alındığını belirten Temur, buranın 1450, 1972 ve 2009 yıllarında restorasyondan geçirildiğini anlattı.

Tuğralar orijinal haliyle korunuyor

Temur, zaviyedeki Fatih Sultan Mehmet ve 2. Mahmut'un tuğralarının orijinal haliyle korunduğundan bahsederek, "İçeride çilehane, yemekhane, sohbet mekanları var, yani burası zaviye. İbni Batuta, 'Anadolu ve Balkanları gezdim, 500 civarında Ahi zaviyesi olduğunu tespit ettim' diyor. Bu da onlardan bir tanesi" dedi.

Cami ve türbenin çok sayıda ziyaretçi aldığını vurgulayan Temur, şunları söyledi:

"Burası çok fazla ziyaretçi alıyor. Temmuz-ağustos aylarında Almanya, Belçika, Hollanda, Avusturya gibi ülkelerde yaşayan gurbetçi kardeşlerimiz çok ziyaret ediyor. Kırşehir dışından çok sayıda ziyaretçi geliyor. Ahi Evran'ın türbesini ziyaret ettikten sonra diğer tarihi ve kültürel mekanları da geziyorlar. Burada adeta bir nostalji yaşıyorlar. Tarihimizi öğrenerek bilinçleniyorlar."

Temur, Anadolu'daki ilk esnaf teşkilatı burada başladığı için Kırşehir’in çok önemsendiğini söyleyerek, "Turlar düzenleyerek geziyorlar. Ulusal televizyonlar gelip çekimler yapıyorlar. Cami ve türbemiz dünyaya mal oldu" dedi.

"2. etap için 15 milyon liralık destek sağlandı"

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de, daha önce zaviye olarak kullanılan cami ve türbenin de içinde olduğu mekanda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ahi Evran Külliyesi Projesi başlattıklarını anlattı.

Türbenin etrafının temizlenmesiyle başlayan çalışmanın 2. etabının devam ettiğini belirten Bahçeci, şöyle konuştu:

"Her yıl düzenlenen Ahilik kutlamalarına tören alanı oluşturulması, sanat galerileri, Ahiliğin geçmişinin anlatılacağı müze, esnafın ticaretini yapacakları zanaatkarlar çarşısı, kurulacak olan Ahilik Araştırma Enstitüsü'nün merkezinin yer aldığı, Ahilik ile ilgili bütün eserlerin bir arada olacağı kütüphanesiyle, arastasıyla, odaların faaliyetlerinin yer aldığı bir külliye projelendirdik. Projenin 1. etabını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TOBB, TESKOMB ve TESK’in mali destekleriyle tamamladık. 2. etap için de 15 milyon liralık destek sağlandı."

Kaynak: AA