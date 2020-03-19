Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ve karantina uygulanan ülkelerde bulunan Türk vatandaşları için dijital konserlerini sürdürüyor.

Hollanda Amsterdam'da şarkıcı, piyanist, aranjör ve söz yazarı Karsu Dönmez, Türkiye saati ile 21.00'de Hollanda saati ile 19.00'da YTB'nin YouTube kanalında canlı konser verecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı YTB'nin, "Dünyadaki Türkler Evinizde" sloganıyla yayınlayacağı dijital konserle, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkeler ve karantina bölgelerindekiler başta olmak üzere, yurt dışındaki vatandaşlara müzik dinletisi sunulacak.

Daha önce de Mozart ödüllü Ali İnsan, YTB'nin Youtube adresi üzerinden konser vermişti.