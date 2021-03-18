YTB Çocuk Akademisi Programı başvuruları 21 Mart'ta başlıyor
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca düzenlenen ve yurt dışında yaşayan çocukları erken yaşta bilim, sanat ve felsefeyle tanıştırarak bu alanlardaki yeteneklerini keşfeden Çocuk Akademisi Programı başvuruları 21 Mart'ta başlayacak.
YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl düzenlenen YTB Çocuk Akademisi Programı, çocukları bilimsel bilgiye, sanata, felsefeye yönlendirmeyi ve Türk dilini, bilim, sanat ve felsefe eşliğinde içselleştirmeyi hedefliyor.
Programa, yurt dışında yaşayan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Mavi Kart sahibi ailelerin çocukları da başvurabiliyor.
Programın 4-6, 7-10 ve 11-14 olmak üzere 3 farklı yaş grubuna yönelik olarak çevrim içi düzenlenecek.
Başvurular 21 Mart'ta başlıyor
Program bu yıl, 29 Mart-25 Nisan'da 4 haftalık süreyle uygulamaya konulacağı duyuruldu.
Programın ilk haftası için başvurular 21 Mart'tan itibaren alınmaya başlanacak ve 29 Mart'ta kadar devam edecek.
Detaylı bilgilere, "cocukakademisi.ytb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.
- 16:09
- 16:04
- 15:59
- 16:03
- 16:02