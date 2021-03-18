YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl düzenlenen YTB Çocuk Akademisi Programı, çocukları bilimsel bilgiye, sanata, felsefeye yönlendirmeyi ve Türk dilini, bilim, sanat ve felsefe eşliğinde içselleştirmeyi hedefliyor.

Programa, yurt dışında yaşayan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Mavi Kart sahibi ailelerin çocukları da başvurabiliyor.

Programın 4-6, 7-10 ve 11-14 olmak üzere 3 farklı yaş grubuna yönelik olarak çevrim içi düzenlenecek.

Başvurular 21 Mart'ta başlıyor

Program bu yıl, 29 Mart-25 Nisan'da 4 haftalık süreyle uygulamaya konulacağı duyuruldu.

Programın ilk haftası için başvurular 21 Mart'tan itibaren alınmaya başlanacak ve 29 Mart'ta kadar devam edecek.

Detaylı bilgilere, "cocukakademisi.ytb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.