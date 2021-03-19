Antalya OSB Başkanı Ali Bahar'ın ev sahipliğinde bölgede faaliyet gösteren 3 firmayı gezen Ritchie, ürünler ve üretim süreçleriyle ilgili bilgi aldı.

Kendi projeleri ve imalatını yaptırmak istediği ürünlerle ilgili firma yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştiren Ritchie, fabrikalarda fotoğraf ve video çekti.

Firma gezilerinin ardından Bahar, Ritchie'ye tablo hediye etti.

"Antalya, adeta bir film platosunu andırıyor"

Bahar, Guy Ritchie'nin Antalya OSB'den ve üretim imkanlarından etkilendiğini belirterek, "Türkiye, çok büyük bir ülke, Antalya'mız da ülkemizin en müstesna şehirlerinden biri. Dağları, denizi ve doğal güzellikleriyle evrensel bir şehir olan Antalya, adeta bir film platosunu andırıyor. Bu yönüyle de dünyaca ünlü bir yönetmene ve film çekimlerine ev sahipliği yaptı" dedi.