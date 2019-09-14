Neşeli Günler, Dila Hanım, Selvi Boylum Al Yazmalım, Hababam Sınıfı, Çiçek Abbas gibi unutulmaz Türk filmlerinin kulaklardan silinmeyen melodileri, senfonik yorumla Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) tarafından seslendirilecek.

Yeşilçam Film Müzikleri Konseri, 19 Eylül Perşembe saat 20.00'de ATO Congresium'da gerçekleştirilecek. Şef Burak Tüzün'ün yöneteceği orkestra, müzikseverleri anılarda yolculuğa çıkaracak.

Unutulmaz filmlerin müzikleri, aranjör Yusuf Yalçın'ın orkestrasyonuyla senfonik olarak yorumlanacak.

Müzikler yeniden düzenlendi

Film müziklerini CSO için yeniden düzenlediğini anlatan Yalçın, konserin Melih Kibar'a ait ortak temalı Aile Şerefi ve Neşeli Günler filmlerinin müzikleriyle açılacağını, Selvi Boylum Al Yazmalım, Devlerin Aşkı, Dila Hanım, Tosun Paşa, Çiçek Abbas, Hababam Sınıfı filmlerinin müzikleriyle devam edeceğini belirtti.

Tüm konserlerde izleyicilerden çok olumlu tepkiler aldıklarını söyleyen Yalçın, "Ankara'da da CSO ile böyle olacağını düşünüyorum. İzleyicilerimiz 'Bu müziği biliyoruz evet ama hiç böyle duymamıştık' diyecekler" dedi.

Kaynak: AA