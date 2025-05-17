Yeni Manisa Müzesi açıldı

Manisa’nın zengin tarihine ışık tutan Yeni Manisa Müzesi, Kültür Yolu Festivalinde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla kapılarını ziyaretçilere açtı. 10 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen müze binası, hem mimarisi hem de içeriğiyle dikkat çekiyor.

Yaklaşık 7 bin 600 metrekare kapalı alana sahip olan müze, modern teşhir teknikleriyle donatıldı. 2 bin 362 metrekare sergi alanı ve 1240 metrekarelik depolama kapasitesiyle Manisa’daki kültürel mirasın yeni evi olmaya aday.

Antik Çağlardan Osmanlı’ya uzanan zenginlik

Zemin katta arkeolojik, birinci katta ise arkeolojik ve etnografik eserlerin sergilendiği müzede, kronolojik bir düzen izleniyor. Ziyaretçiler, Roma Dönemi'ne ait lahitler ve gladyatör stelleriyle başlayan yolculukta, Paleolitik Çağ’dan Osmanlı’ya kadar uzanan bir kültür rotasına çıkıyor.

Sikke koleksiyonları, Lydia Dönemi aslan heykelleri, mozaikler, idol parçaları ve bronz figürinler müzenin öne çıkan parçaları arasında yer alıyor. Özellikle Aigai ve Sardeis antik kentlerine ayrılan özel bölümler, Manisa’nın antik dönemlerdeki önemini gözler önüne seriyor.

Müze, ilk defa sergilenen birçok önemli esere de ev sahipliği yapıyor. Bunlar arasında Kulaksızlar Mermer Atölyesi'nden çıkan Kilia tipi idol parçaları, konik rythonlar, zımpara taşları, kemane yay matkap uçları, bronz Aphrodite figürini, cam unguantarium kaplar, Hestia heykeli gibi eserler yer alıyor.

Müzede, Manisa tarihinin vazgeçilmez parçaları arasında yer alan Osmanlı şehzadelerinin sancağa çıkış geleneği, mesir macunu kültürü ve Mevlevihane yaşamı da özel bölümlerle ziyaretçilere sunuluyor. Geç Osmanlı Dönemine ait nazarlık, Kuran’ı Kerim muhafazası, yazı kültürüne ait hokka takımları, Surre Kesesi ile giyim ve yemek kültürüne ait zengin koleksiyonlar da müzenin dikkat çeken unsurları arasında.

Ziyaretçilerini bekliyor

Giriş holünden itibaren modern sergi anlayışıyla dikkat çeken Manisa Müzesi; mağazası, kafeteryası, çocuk atölyesi ve çok amaçlı salonlarıyla her yaştan ziyaretçiyi ağırlamaya hazır. LED ekranlar, bilgi panoları ve canlandırmalar ise tarihi daha yakından tanımaya olanak sağlıyor.

Toplamda 1702 eserin sergilendiği Manisa Müzesi, geçmişin izlerini geleceğe taşıyan önemli bir kültürel merkez olma niteliği taşıyor.