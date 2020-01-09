Yarıyıl tatilinde neler yapılır? Yarıyıl tatili için 5 öneri09 Ocak 2020 Perşembe 13:37 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 18:01
Öğrenciler ve veliler yarıyıl tatiline sayılı günler kala, farklı etkinlikler arıyor. Çocukların dinlenirken hem eğlenmesi hem öğrenmesi sağlayacak birçok aktivite bulunuyor. İşte tatili daha keyifli hale getirmenin 5 yolu…
Milyonlarca öğrenci, yarıyıl tatiline hazırlanıyor. Şimdiden planlar yapılmaya başlandı. Yarıyıl tatili için hem geliştirici hem eğlendirici 5 öneri...
Müzeler
Çocuklarda kültürel değerlere sahip çıkma ve yaratıcık duygusu oluşturmak için müze ziyaretleri en ideal aktivitelerden.
Çocuklar için hazırlanan interaktif müzeler, miniatürkler onları bambaşka bir dünyaya götürüyor.
Tiyatro
Tiyatro çocukları geliştirirken eğlendiriyor. Çocuklar faklı oyunları izleyerek, eleştirel düşünce temellerini de oluşturmuş oluyor.
Devlet Tiyatroları, çocuklar için çeşitli festivaller de düzenliyor.
Çocuk Atölyeleri
Resim, plastik sanatlar, dans, edebiyat gibi temel sanat dallarına ilişkin çalışmalar yapan atölyeler, çocukların tatilde keyifli zaman geçirebileceği bir alan.
Çocuklar böylece yaşıtlarıyla da uyum içinde olma bilincini kapıyor.
Sinema
Animasyon filmler çocuklar için oldukça uygun. Fakat rahat izlenebilen ve kısa olan filmleri tercih etmekte fayda var.
Çocuklar için doğru filmi bulmak çok önemli. TRT Çocuk'un sevilen yapımı "Rafadan Tayfa Göbeklitepe", animasyon türünde en çok tercih edilen filmlerden.
Kitaplar
Yarıyıl tatilinde öğrenciler için önerilen 5 sürükleyici eser...
-İki Yıl Okul Tatili
Denizi ve macerayı seven çocuklar için sürükleyici, nefis bir roman.
-Aya Yolculuk
Uzaya meraklı çocuklar için ideal bir kitap.
-Balonla Beş Hafta
Bu eserde ise dünya üzerinde balonla geziye çıkan üç kafadarın öyküsü anlatılıyor.
-Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi
Şair Cemal Süreya'nın çocuklar ve büyükler için yazdığı küçük bir serüven.
-Yedi İklim Dört Bucak
Evliya Çelebi’nin gezi notları bu kitapta birleşiyor.
Kaynak: TRT Haber