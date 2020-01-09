Milyonlarca öğrenci, yarıyıl tatiline hazırlanıyor. Şimdiden planlar yapılmaya başlandı. Yarıyıl tatili için hem geliştirici hem eğlendirici 5 öneri...

Müzeler

Çocuklarda kültürel değerlere sahip çıkma ve yaratıcık duygusu oluşturmak için müze ziyaretleri en ideal aktivitelerden.

Çocuklar için hazırlanan interaktif müzeler, miniatürkler onları bambaşka bir dünyaya götürüyor.

Tiyatro

Tiyatro çocukları geliştirirken eğlendiriyor. Çocuklar faklı oyunları izleyerek, eleştirel düşünce temellerini de oluşturmuş oluyor.

Devlet Tiyatroları, çocuklar için çeşitli festivaller de düzenliyor.

Çocuk Atölyeleri

Resim, plastik sanatlar, dans, edebiyat gibi temel sanat dallarına ilişkin çalışmalar yapan atölyeler, çocukların tatilde keyifli zaman geçirebileceği bir alan.

Çocuklar böylece yaşıtlarıyla da uyum içinde olma bilincini kapıyor.

Sinema

Animasyon filmler çocuklar için oldukça uygun. Fakat rahat izlenebilen ve kısa olan filmleri tercih etmekte fayda var.

Çocuklar için doğru filmi bulmak çok önemli. TRT Çocuk'un sevilen yapımı "Rafadan Tayfa Göbeklitepe", animasyon türünde en çok tercih edilen filmlerden.

Kitaplar

Yarıyıl tatilinde öğrenciler için önerilen 5 sürükleyici eser...

-İki Yıl Okul Tatili

Denizi ve macerayı seven çocuklar için sürükleyici, nefis bir roman.

-Aya Yolculuk

Uzaya meraklı çocuklar için ideal bir kitap.

-Balonla Beş Hafta

Bu eserde ise dünya üzerinde balonla geziye çıkan üç kafadarın öyküsü anlatılıyor.

-Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi

Şair Cemal Süreya'nın çocuklar ve büyükler için yazdığı küçük bir serüven.

-Yedi İklim Dört Bucak

Evliya Çelebi’nin gezi notları bu kitapta birleşiyor.

Kaynak: TRT Haber