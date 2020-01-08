Mahallenin tutunamayanı Tarık’ın iş görüşmeleri ve mahallenin tutunamayan şairi Lütfü’nün bağnaz bir ilham perisiyle karşılaşması, izleyiciyi kahkaha tufanına boğdu. Tarık ile İrem arasında başlayacak olan aşk ise izleyenlere duygusal dakikalar yaşattı.

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık, gittiği iş görüşmesinde İrem'le karşılaştı. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık'ın teklifi üzerine mahalledeki kitap kafede çalışmaya başladı.

İrem’e aşık olmaya başlayan Tarık, ilham perisi İlhan’dan yardım almaya çalışıyor. İrem’in önceden zengin olduğu bilgisi de mahalleliler arasında yayılmaya başlıyor.