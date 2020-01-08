Trabzon'un Maçka ilçesinde, halk arasında "Meryem Ana" adıyla bilinen Sümela Manastırı'nda, Şubat 2016'da başlayan restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projeleri sürüyor.

Kaya düşme riskine karşı Eylül 2015'te ziyarete kapatılan manastırın çevresinde proje kapsamında öncelikle yamaçta tehlike arz eden kayalar, dağcıların yoğun çalışmaları sonucu düşürüldü.

Sümela Manastırı'nın sırtını yasladığı dağın yamacında düşme tehlikesi bulunan yüzlerce ton ağırlığındaki kayaların temizlenmesinin ardından, yapının iç bölümlerinde restorasyon gerçekleştirildi, ulaşımı sağlayan patika yolda da düzenlemeler yapıldı. Böylece restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projelerinin birinci etabı Mayıs 2019'da tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

7 ayda 222 bin ziyaretçi

Restorasyon çalışmaları nedeniyle 4 yıldır ziyarete kapalı bulunan manastırın birinci avluya kadar olan bölümü, 25 Mayıs 2019'da, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'ın katıldığı programla açıldı.

UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde 2000 yılından beri yer alan Sümela Manastırı'nı, birinci avluya kadar ziyarete açılmasının ardından 25 Mayıs-31 Aralık 2019 tarihleri arasındaki yaklaşık 7 aylık dönemde 222 bin kişi ziyaret etti.

[Fotoğraf: AA]

Örtüleme çalışmasının yüzde 89'u tamamlandı

Manastırda projenin ikinci etabı olan kaya stabilizasyon işleri devam ediyor.

Sümela ören yeri çevresindeki taş düşme tehlikesine karşı önlemler kapsamında yamaca 500, 150 ve 100 metrelik üç teleferik hattı kuruldu.

Yamacın, manastıra ait binaların üzerine denk gelen 18 bin metrekarelik bölümünün 14 bin metrekaresi çelik tel örtüyle kaplandı. Ekipler, çelik tel örtünün yamaca sabitlenmesi için belirlenen noktalara, çeşitli makineler yardımıyla 1706 delik açtı. Çelik telin bu noktalardaki aparatlara sabitlenmesi ile örtüleme çalışmasının yüzde 89'u tamamlanmış oldu. Ayrıca yamacın tepe kısmından aşağıya gelebilecek malzemeyi tutması amacıyla 7 bariyer kurulacak.

Ekipler, İtalya'dan getirilen malzemelerle 1 nolu bariyeri kurdu. Bariyerin devamı niteliğindeki yamaca dik olacak 2 nolu bariyerin kurulması çalışmalarının da yüzde 95'lik kısmı tamamlandı. 420 metrekarelik bölgeyi etkileyecek 2 nolu bariyer, 6 metre yükseklikte ve 70 metre uzunlukta olacak.

Yamacın yüzde 10'luk kısmında örtüleme çalışması yapan ve bariyer kuran aşık 35 kişilik ekip, hava koşullarının müsaitliğine göre bu çalışmalarına devam edecek.

Restorasyonun yüzde 90'ı tamamlandı

Sümela Manastırı'nın restorasyonu çerçevesinde ise çalışmalar devam ediyor. Projenin restorasyon kısmındaki çalışmaların da yüzde 90'ı tamamlandı. Devam eden çalışmalar çerçevesinde ana binanın çatısı restore edilecek ve iç kısımda birkaç uygulama yapılacak.

Maliyeti 50 milyon lira olan çalışmaların tamamlanmasının ardından Sümela Manastırı'nın iç kısmının da 2020 Mayıs ayında ziyarete açılması planlanıyor.

Kaynak: AA