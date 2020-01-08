Eğlenceli, keyifli ve biraz da absürt bir komedi dizisi "Tutunamayanlar" TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Tutunamayanlar'ın başrollerinde Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu yer alıyor. Senaryosunu Mustafa Karataş ve Osman Nail Doğan'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu oturuyor.

Oyuncu Doğu Demirkol, "Aslında tutunma gibi bir amacı da yok. İlk başta işsiz güçsuz olmaktan yana muzdarip değil, keyfi yerinde ama hayatına bir kız giriyor, o kızla beraber de benim para kazanmam, başarılı olmam lazımmış fikrine kapılıp tutunma süreci diyelim." dedi.

Başrol oyuncularından Ece Çeşmioğlu ise diziyle ilgili "Deneyip deneyip yıkılıp ama tekrar deneyen bir kız bunu çok seviyorum yani güçlü kadınları çok seviyorum." şeklinde konuştu.

Usta oyuncular Zafer Algöz ve Asuman Dabak da dizide rol alan oyuncular arasında.

Zafer Algöz "Çok fantastik zamanın gerisine gidebilme yeteneği olan ilham perisi "İlhan" dizideki karakterleri çoğu zaman Taş Devrine de götürebiliyor, eski Roma'ya da Osmanlı'ya da götürebiliyor." ifadelerini kullandı.

Asuman Dabak ise rolüyle ilgili şunları söyledi:

"Cemile’nin tek derdi var oğlunun ve kızının hayata tutunması bir baltaya sap olması."

Dizi ekibinin heyecanına TRT yönetimi de ortak oldu

Tutunamayanlar ekibi ilk bölümü birlikte izlemek için bir araya geldi.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren de ekibin bu heyecanına ortak oldu.

Eren diziyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Tüm halkımızın, izleyicilerimizin yüzünde bir gülücük olsun istiyoruz. Bu sebeple bu dizilerin arkasında durup devam ediyoruz. Yine bu dizi de inşallah gençlerimizin ilgiyle izleyebileceği espirilerini aralarında paylaşacağı bir dizi olacağına inanıyorum."

Tutunamayanlar her salı TRT 1 ekranlarında olacak

Dizide, karakterlerin çoğu bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyor. Bunu yaparken de başlarına olmadık işler geliyor.

Tutunamayanlar dizisi her salı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

Kaynak: TRT Haber