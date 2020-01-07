Absürt komedi tarzındaki Tutunamayanlar dizisinin ilk bölümü bu akşam saat 20.00’de ekrana gelecek.

Senaryosunu Mustafa Karataş ve Osman Nail Doğan'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu oturuyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Usta oyuncuların da yer aldığı güçlü kadro

Yapımcılığını İstanbul Medya Akademisi ve Neden Film’in üstlendiği Tutunamayanlar dizisinin başrollerini Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu paylaşıyor.

Dizide Zafer Algöz, Asuman Dabak, Şinasi Yurtsever, Barış Yıldız, Yeliz Kuvancı, Bora Akkaş, Hande Katipoğlu, Bülent Çolak ve Dilek Çelebi gibi usta isimler de yer alıyor.

Her bölüm 60 dakika

Çekimlerinin büyük bölümü İstanbul’un Beykoz ilçesinde gerçekleştirilen Tutunamayanlar’ın her bir bölümü 60 dakika ile sınırlı olacak.

Tutunamayanlar, izleyiciyi eğlendirmenin yanı sıra 60 dakikalık formatlar için de örnek olmayı amaçlıyor.

Dizinin konusu

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık (Doğu Demirkol) gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem'e (Ece Çeşmioğlu) aşık olur.

Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık'ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem'in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir.

İrem'i etkilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün bağnaz ve vizyonsuz İlham Perisi İlhan'la (Zafer Algöz) karşılaşır. İlham Perisi’nin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.

Haber: Cengiz Yalçınkaya

Kamera: Oğuzhan Erdoğan

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu