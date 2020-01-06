Mehmet Akif İnan vefatının 20. Yılında adına düzenlenen ödül töreniyle anıldı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen ödül töreninde Mehmet Akif İnan Ödülleri 6 dalda sahiplerini buldu.

Başarı ve Teşvik, Çalışma Hayatı ve Emek, Kültür Sanat ve Edebiyat, Uluslararası Değer, Üstün Hizmete Vefa ödülleri dağıtıldı.

Memur-Sen genel merkezinde düzenlenen ödül törenine Meclis Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.

Şentop, “Onu bugün kendi adına düzenlenen bir ödül töreniyle anmak elbette vefa ve kadirşinaslık anlamında hayırhah bir tutum. Ödülün ihdas edilmesinde emeği geçen dostları kutlarım. Mevzu bu topraklarda yerli düşünceyi, değerleri savunma meselesidir. Akif İnan kendi kuşağının içinde bu davayı hakkıyla omuzlayan ve ömrünün son nefesine kadar bu duyuş ve duruşunu koruyan bir ustamızdır. Kendisine Yüce Allah’tan bir defa daha rahmet diliyor, hep yükseltmeye çalıştığı ses ve düşünce bayrağının bilinç semamızda dalgalanmayı sürdürdüğünü ifade etmek istiyorum.” diye konuştu.

Jüri Özel Ödülü Diyarbakır annelerine

Törende, Başarı ve Teşvik Ödülü Milli Sporcu Meryem Elif İyin'e, Çalışma Hayatı ve Emek Ödülü Hizmet-İş Sendikası'na, Kültür Sanat ve Edebiyat Ödülü Ersin Nazif Gürdoğan'a, Uluslararası Değer Ödülü Mabid Ali Muhammed El-Jarhi'ye, Üstün Hizmet Vefa Ödülü saatçi Musa Çağıl'a verildi.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır anneleri ise jüri özel ödülüne layık görüldü.

Kaynak: TRT Haber, AA