Absürt komedi tarzındaki "Tutunamayanlar" TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Senaryosunu Mustafa Karataş ve Osman Nail Doğan'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu oturuyor.

'Tutunamayanlar' sosyal medyada da 'tutundu'

TRT 1'in yeni dizisi 'Tutunamayanlar' yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı. Dizi yayınlandığı saatlerde sosyal medyayı da salladı.

Twitter'in güncel konular (Trend Topic) sıralamasında, Türkiye'de birinci oldu. Binlerce paylaşımın yapıldığı sosyal medyada 'Tutunamayanlar' dizisi ilk bölümüyle güzel bir başlangıç yaparak tutunmayı başardı.

Dizinin konusu:

"Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem'e aşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık'ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem'in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir.

İrem'i etkilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün tutucu ve vizyonsuz ilham perisi İlhan'la karşılaşır. İlham perisinin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır."

Kaynak: TRT Haber